"Danse avec les stars 8" : Hajiba Fahmy, Anthony Colette, Jordan Mouillerac... On vous présente les petits nouveaux

Mais il manquait un petit quelque chose : la révélation des couples. Car avouons-le, les danseurs professionnels qui accompagnent, conseillent et supportent ces danseurs amateurs parfois pas faciles au moment des répétitions, sont les vraies stars du programme. Si Maxime Dereymez, Christophe Licata, Christian Millette, Candice Pascal, Katrina Patchett, Denitsa Ikonomova (qui sera associée à Sinclair) et Marie Denigot rempilent, Silvia Notargiacomo, Grégoire Lyonnet, Yann-Alrick Mortreuil et Emmanuelle Berne seront absents cette année. L’occasion pour l’aventure d’accueillir trois petits nouveaux au CV bien rempli. On fait les présentations.