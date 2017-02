Danse avec les stars Le Grand Show : ce qui vous attend ce soir

Les fans de Danse avec les stars vont être ravis ! Ce soir, les candidats de la septième saison seront rejoints par leurs prédécesseurs. Le gagnant de l'édition 2016 Laurent Maistret, Karine Ferri et Camille Lou seront ainsi accompagnés de Loïc Nottet, Alizée, Baptiste Giabiconi, Philippe Candeloro, Tonya Kinzinger, Brian Joubert, Tal et Shy’m. L'occasion de reformer les duos des anciennes éditions et de se remémorer les moments forts qui ont ponctué l'émission depuis son lancement en 2011.