De la gare Saint-Lazare à "The Voice 6"... l'étonnant parcours de Vincent Vinel, candidat malvoyant et coup de coeur de la soirée

"Concrètement je vois que dalle, alors je ne vois pas du tout qui s’est retourné." Il a de l’humour, Vincent Vinel. Samedi soir, ce jeune Parisien de 20 ans a enflammé le jury et le public de The Voice, avec sa vibrante prestation. Il est en effet malvoyant, et ne distingue son environnement que de près.





Ce qui ne l’a pas empêché de transporter le jury. Avec son piano, Vincent Vinel a interprété, à sa sauce, Lose Yourself, un titre du rappeur Eminem qui a eu l'air de réveiller la salle. Le grand jeune homme, fin, petite mèche et lunettes, est en effet étonnant. Rock, déglingué. Très à l’aise, avec un énorme sourire, et un humour à tout crin.