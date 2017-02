De "The Voice Kids" à "The Voice 6" : mais quel genre de coach sera M. Pokora ?

La victoire, sinon rien. Telle pourrait être la devise de M. Pokora cette saison. MP arrive dans son fauteuil rouge avec déjà un trophée en poche, celui de "The Voice Kids", remporté avec sa protégée Manuela. Alors pourquoi s'arrêter là ? "Je suis là pour faire gagner quelqu'un. Je vais tout faire pour que le ou la gagnante de "The Voice saison 6" soit dans mon équipe", assure-t-il. Florent Pagny, Mika et Zazie ont eux aussi remporté l'émission lors de leur première participation. Prêt au combat, M. Pokora "a envie de se disputer des talents avec les autres". La bataille s'annonce riche et palpitante.

2 Une oreille attentive et ouverte

On le connaît pour ses influences pop, électro et musiques urbaines. Mais ne comptez pas sur lui pour se cantonner à un style. "Je ne vais pas me retourner sur un type de voix en particulier. Je vais me retourner là où ça me provoque quelque chose", explique M. Pokora qui a "envie d'avoir la chair de poule, envie de se retourner à la première phrase, envie d'avoir des coups de cœur comme ça". Et pour cela, il ne s'appliquera pas de préparation particulière. "Je ne suis jamais aussi bon que quand je ne prépare pas et que je me laisse porter. Je pense que c’est comme ça pour les autres coachs aussi. Je pense qu’on n’est jamais aussi bon que quand on se laisse porter par l’euphorie du moment", estime-t-il. Une euphorie qui devrait l'amener à se lever plus d'une fois de son fauteuil.