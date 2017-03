Débat du 20 avril sur France 2 : des pupitres vides pour Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron et Marine Le Pen ?

Le hic, c’est que cette politesse épistolaire ne convainc pas non plus Emmanuel Macron. Lors d’une conférence, mardi, le candidat du mouvement En Marche estimait qu’"un débat suffira à onze, et pas un débat de dernière minute". Le lendemain, sur Europe 1, toujours aussi sceptique, il en appelait à la sagesse du CSA. Lequel, dans un communiqué publié quelques heures plus tard, dira partager les mêmes arguments que les deux candidats sur le timing du débat "vingt-quatre heures avant la période de réserve précédant le premier tour de l'élection présidentielle".





De là à ce que leurs concurrents se mettent à douter aussi. Mercredi, sur Public Sénat, c’est David Rachline, le directeur de campagne de Marine Le Pen, qui agitait "un vrai point d’interrogation (…) Pour que nous nous y rendions, il faudra que les conditions de la neutralité et de la loyauté du débat soient réunies", précisait-il, allusion à peine voilée à l’échange tendu, mardi soir, entre la patronne du FN et le journaliste David Pujadas sur le plateau de "L’Entretien Politique" sur France 2.