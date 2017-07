"Demain nous appartient" : 5 choses à savoir sur la nouvelle saga estivale de TF1

Exit le traditionnel jeu d'avant JT. La case d'access prime time de TF1 lui est d'ordinaire réservée mais à partir du 17 juillet, place à la fiction. La saga de l'été se fait quotidienne et non plus hebdomadaire, diffusée avant le journal de 20H et non plus après. A 19h20, précisément avec une rediffusion le lendemain à 10h25.