Femmes et philosophes, elles pourraient succéder à Vanessa Burggraf dans "On n'est pas couché"

Romancière et philosophe, Gwenaëlle Aubry a moins d’expérience des médias même si elle a collaboré à France Culture. Finaliste du Goncourt en 2012 avec Partages, portrait croisé de deux jeunes filles, juive et palestinienne, durant l’Intifada, c’est une spécialiste de la philosophie antique et du grec ancien. De quoi faire rougir Yann Moix. Et puis elle pourra toujours se targuer d’avoir réussi le concours d’entrée à Normal Sup, contrairement à Emmanuel Macron…