"Douze coups de midi" : saurez-vous répondre à ces 25 questions du "Combat des maîtres" remporté par Christian ?

Pourriez-vous rivaliser avec les maîtres de l'émission "Les douze coups de midi" ? Samedi, dans la dernière partie de l'émission "Le combat des maîtres", les deux meilleurs candidats de l'année se sont affrontés : Christian et Xavier. Un face-à-face entre les stars du jeu qui, finalement, a tourné à l'avantage de Christian dans les toutes dernières secondes.





Surnommé "Le Professeur", Christian avait tenu six mois et dix jours dans l'émission jusqu'en janvier dernier. Il avait alors tiré sa révérence à la surprise générale après 193 participations (et remporté quand même plus de 800.000 euros). Ce père de deux garçons (Clément, 7 ans, et Robin, 5 ans) était sans emploi avant son arrivée dans l'émission. Samedi, aux côtés de Valérie Damidot, il a une nouvelle fois brillé par ses connaissances.





Christian s’était déjà prêté à l’exercice des jeux télévisés il y a 30 ans en participant à "Des chiffres et des lettres". A cette époque, déjà, il était devenu le premier candidat à remporter les trois épreuves de l’émission.





Nous avons choisi quelques-unes des questions posées dans la dernière partie de l'émission lorsque Christian était opposé à Xavier.