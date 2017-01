Drew Barrymore va manger des gens dans "Santa Clarita Diet", la nouvelle série Netflix

Non, Drew Barrymore ne rejoint pas la prochaine saison de The Walking Dead. L'actrice de Charlie et ses drôles de dames va débarquer sur Netflix le 3 février prochain avec Santa Clarita Diet, pour un régime très spécial... Elle y incarne Sheila une femme mariée vivant en banlieue d'une ville américaine, avec son époux (interprété par Timothy Olyphant), dont la vie change drastiquement, du jour au lendemain.