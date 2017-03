Ed Sheeran s'invite dans la prochaine saison de "Game of Thrones"

"On savait que Maisie était une grande fan d'Ed Sheeran, donc, depuis des années nous avons essayé de l'avoir dans la série pour la surprendre. Et cette année, nous avons finalement réussi", se sont enorgueillis David Benioff et Dan Weiss, selon des propos rapportés par les médias américains. Avant l'interprète de "Shape of you", Gary Lightbody du groupe Snow Patrol et Will Champion de Coldplay ont eux aussi joué les guests. "Beaucoup de musiciens nous disent qu'ils voudraient être dans le show et on leur dit que le tournage d'une scène est très ennuyeux", a raconté Dan Weiss.