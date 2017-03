Envoyés loin de toute civilisation, des candidats d'une télé-réalité apprennent son annulation... un an après

Quand "The Island" rencontre Lost. Imaginez vous envoyé loin de la civilisation avec une vingtaine d'inconnu(e)s, sans aucun contact avec l'extérieur, dans le but de survivre par vos propres moyens. C'est ce qui est arrivé à 23 Britanniques invités à participer à "Eden", une expérience sociale d'un an dans les Highlands en Ecosse. Depuis mars 2016, ils doivent recréer une société, chasser, faire pousser de la nourriture ou encore écrire leurs propres lois, le tout filmé par plusieurs caméras.





Quatre épisodes - racontant les mois de mars, avril et mai - ont été diffusés sur Channel 4 en juillet 2016, avant l'annulation de l'émission à cause d'audiences en constante baisse. Problème : les candidats n'ont pas été mis au courant, et sont restés un an dans la nature sans savoir que leur expérience ne serait finalement pas diffusée en intégralité. Cependant, plusieurs personnes ont quitté l'aventure en cours de route, dont Tom Wah, dès octobre dernier. Il avait alors tweeté : "Je suis parti parce que ce n'était pas comme on me l'avait vendu. Ce que vous voyez à la télévision c'est n'importe quoi".