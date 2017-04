Election présidentielle : Cyril Hanouna va organiser ses propres sondages sur le plateau de TPMP

Vous ne faites pas confiance aux sondages ? Cyril Hanouna non plus ! Interrogé en exclu par le site NonStopPeople, l’animateur révèle qu’il va organiser chaque soir, du 10 au 21 avril, son propre sondage sur le plateau de TPMP. "Comme les instituts de sondage disent tout et n’importe quoi, on organise notre propre sondage", explique l’intéressé. Lors de chaque émission, des isoloirs seront installés sur le plateau de l’émission.