Elie Semoun présente ses excuses à Christian des "12 Coups de Midi" après l'avoir taxé de "débile de la classe"

Une insulte qui n'est pas du tout passé. Elie Semoun s'est donc emparé de clavier, s'est connecté à Twitter et a publié un message d'excuses, ce jeudi 19 janvier : "Pardon Chris­tian pour mon expres­sion maladroite, c’est moi le débile ! Bravo tu es la fierté du lycée Descartes". Reste à voir si Christian pardonnera son ancien camarade de classe.





L'insulte de l'humoriste est d'autant plus étrange que Christian est un surdoué, diagnostiqué EIP (Enfant Intellectuellement Précoce) très tôt. Il saute deux classes, mais décide d'arrêter l’école à seulement 15 ans pour donner des leçons de jeux, notamment le scrabble et les échecs. Avant de participer aux "12 Coups de Midi", il est candidat des "Chiffres et des lettres" en 1987.