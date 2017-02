Elle est la nouvelle présentatrice météo de TF1 et LCI, 4 choses à savoir sur Tatiana Silva

Née le 5 février 1985, Tatiana Silva a fait ses débuts à la télévision sur la chaîne RTBF en 2009. Elle a animé sur plusieurs émissions, en particulier "Printemps, grandeur nature", un grand rendez-vous éco-citoyen, et propose encore aujourd’hui une chronique mensuelle culturelle dans l'émission "C'est du Belge", ainsi qu'une chronique hebdomadaire axée sur le bien-être et le développement durable dans le magazine "Vis ta mine".

Après son année de règne, Tatiana Silva travaille au cabinet du ministre de la Coopération au développement Armand De Decker en 2006. Polyglotte (elle parle couramment l'anglais, le français, le néerlandais et le portugais), elle suit par la suite des études en sciences politiques à l’Université libre de Bruxelles. À côté de ces activités, elle continue sa carrière de mannequin, tient un magasin de prêt-à-porter dans la province d’Anvers et sort un single en 2008, "I Can't Wait", reprise de Nu Shooz.

4 Une femme engagée

D'origine capverdienne, Tatiana Silva s’investit depuis des années pour des bonnes causes, comme la prévention du cancer du sein. En juillet 2014, elle devient ambassadrice bénévole de l'Unicef Belgique. "Soutenir l’UNICEF est la manière la plus efficace d’aider les enfants qui ont le plus besoin de notre aide, se félicite t-elle alors. À partir de maintenant j’invite tout le monde à faire comme moi. Chaque mois j’apporte ma contribution financière. C’est tellement simple, et ça fait la différence pour les enfants".