Emerald City – la nouvelle série de NBC vivement critiquée par la presse américaine

Selon le Boston Globe :

"L'ensemble n'émeut et n'élève pas. NBC a emprunté un classique en or pour vendre un vide, criard, triste et décevant reboot (...) une tentative de proposer un Game of Thrones bis sans humour et laborieux."





Selon TV Line :

"Vu le résultat pour le moins raté, il n'est pas surprenant qu'Emerald City ait été en développement pendant plus de trois ans, avec plusieurs showrunners ayant jeté l'éponge (...) Malgré des visuels éblouissants et une véritable ambition, cette adaptation monotone et maladroite ne semble vraiment pas maligne."





Selon Variety :

"Avec des personnages et des relations plus complexes et un meilleur sens du dynamisme, cette série aurait pu être une réflexion intéressante sur l'exercice du pouvoir et le coût de la loyauté. Mais (...) la situation critique de ces voyageurs ne décolle jamais vraiment."





Selon TV Guide :

"Les ambitions prétentieuses d'Emerald City, qui veut devenir le prochain grand récit de fantasy pour adultes, sont sans cesse perturbées par sa tendance puérile et maladroite à choquer de manière très désagréable."





Selon We Got This Covered :

"Emerald City essaye d'être meilleure que Once Upon A Time et Game of Thrones, mais malgré des visuels mémorables, elle est faite sans grand talent."





Selon le New York Post :

"Les fans du genre de la fantasy devraient apprécier Emerald City, et vont prendre du plaisir à faire les parallèles avec Le Magicien d'Oz, tout en essayant de deviner ce qui va différer..."