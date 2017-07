Emmy Awards 2017 : "Stranger Things", "Westworld" et "Big Little Lies" dominent les nominations

Le 17 septembre prochain, le Microsoft Theater de Los Angeles accueillera la 69ème cérémonie des Emmy Awards, dont les nominations viennent d'être annoncées. Ce sont Westworld - le gros succès de HBO - et l'émission Saturday Night Live qui arrivent en tête, avec 22 chacune. Derrière, on retrouve Stranger Things - la sensation de l'été dernier - avec 18 nominations. Avec cette dernière, House of Cards, Unbreakable Kimmy Schmidt, The Crown ou encore Orange is the New Black, Netflix s'impose d'ores et déjà comme un adversaire redoutable pour les autres chaînes. Si HBO obtient 41 nominations, la plateforme américaine se place en deuxième position avec 27.





Découvrez la liste des nominations, avec une belle présence de This Is Us, l'une de nos chouchous de l'année :