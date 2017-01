En 2016, vous avez regardé la télé 3 heures et 43 minutes par jour

Ce trio est suivi par France 3, France 5 et C8, avec respectivement 9.1% (-0,1) ; 3.4 % (stable) et 3.4% (stable), puis TMC (3%, -0.1), W9 (2.5%, -0.1) et Arte (+0,1). Les chaines qui progressent le plus ne sont pas forcément celles qui font le plus de bruit : RMC Découverte grimpe à 1.8% de parts de marché (+0.5), HD1 à 1.8% (+0.6) ou encore Chérie 25 à 1.3%, (+0.6).





Et puis il y a le cas épineux de Canal + : avec 1.7% de parts de marché (-0.9), la chaîne détenue par Vincent Bolloré est désormais devancée par NRJ12 et Gulli, payant une stratégie clair-crypté à géométrie variable difficile à comprendre pour les observateurs, comme visiblement les téléspectateurs.