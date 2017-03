REVIVEZ - The Voice 6 : la voix de Manoah, Morgan le revenant et le carton plein de Damien

Une très belle soirée. Après trois primes déjà riches en émotions, la quatrième session a fait honneur aux précédentes. Car entre la voix unique de Manoah, seulement âgée de 16 ans, l’énergie d’Aurelle ou le "Let me love you" version Marvin, on a été servi.





Et on ne vous parle même pas des retrouvailles de Morgan, un ancien de la Star Academy, avec le public et de l’incroyable reprise de "Many rivers to cross" de Damien qui a conquis le jury. Puisque Zazie, Mika, M. Pokora et Florent Pagny se sont retournés. Pour tout revoir, déroulez le live ci-dessous.