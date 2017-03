EN DIRECT - The Voice 6 : suivez avec nous les temps forts de la troisième soirée des auditions à l’aveugle

Samedi dernier, Ry'm, Emmy Liyana et Karla impressionnaient coaches, public et téléspectateurs avec leurs prestations. Ce soir, de nouvelles voix se présentent sur la scène de "The Voice" pour tenter de se qualifier pour la suite de la compétition et rejoindre l'une des quatre équipes, à choisir entre M. Pokora, Mika, Zazie et Florent Pagny. Nous vous dirons tout.