"Entre deux mères" : 3 choses à savoir sur le nouveau téléfilm de TF1 diffusé ce soir

Entre Deux Mères, c’est l’histoire d’Alice Leroy, une fillette de 4 ans qui disparaît sur la plage lors d’une sortie en famille. La police clôt le dossier et conclut à une noyade. Mais onze ans plus tard, Sarah Leroy qui n’a toujours pas fait le deuil de sa petite Alice, croit la reconnaître dans un bus ! Après l’ouverture d’une enquête, on découvre que la vérité est toute autre : Alice ne s’est pas noyée, mais a été kidnappée par Jeanne Vivier. Alice lui est arrachée, pour rejoindre ses parents biologiques. Jeanne se retrouve alors confrontée à la même douleur qu’a connu la famille Leroy onze ans plus tôt.