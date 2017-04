Erin Moran, la sœur de Richie dans "Happy Days", retrouvée morte

Elle était également apparue dans "La Croisière s'amuse, "Arabesque" et "Amour, gloire et beauté". Son dernier rôle listé sur IMDB remonte à 2010 dans "Not another B movie", une parodie de film d'horreur. Depuis, Erin Moran s'était fait discrète. Selon TMZ, elle a mal vécu la célébrité post -"Happy days", entre "alcool et comportement étrange". Elle était ruinée, d'après le site. People rappelle qu'elle et trois de ses partenaires de la série avaient attaqué CBS en 2011 et réclamaient d'être rémunérés sur la vente des produits dérivés du show. Une plainte qui s'était soldée par un accord financier.