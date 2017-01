"Esprits Criminels" : "J'étais triste d'écrire le départ de Thomas Gibson" confie la showrunneuse

Et d'ajouter : "Étant donné ce dont on disposait - j'ai écrit l'épisode et Matthew Gray Gubler l'a mis en scène - ça a été fait avec tant d'amour et tant de soin par rapport à l'histoire de la série et de ce personnage, et au héros qu'il était et qu'il continue à être, aux yeux de l'équipe mais surtout aux yeux de son fils. Il a décidé de ne plus être un héros américain afin d'être un héros aux yeux de Jack, et je suis très fière de ça".





Hotch a dû quitter ses fonctions après une menace sérieuse sur Jack, son fils, de la part de Peter Lewis (ou Mr. Scratch). Ce dernier est venu espionner le jeune garçon, ce qui a obligé le chef de la BAU (Behavioral Analysis Unitest) d'entrer dans le programme de protection des témoins et disparaître des radars. En France, la saison 12 sera diffusée au courant de l'année 2017.