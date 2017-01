Préparez les mouchoirs : "Fais pas ci, fais pas ça" entame ses adieux le 8 février sur France 2

Invité de l'émission "On n'est pas couché" ce samedi, l'acteur a révélé quelques détails sur cette saison 9, et notamment des "sauts dans le temps de cinq ou dix ans", et promet également aux fans "une vraie fin, assumée et très émouvante". Isabelle Gélinas, Bruno Salomone, Valérie Bonneton, Guillaume de Tonquédec et tous leurs enfants vont donc offrir aux téléspectateurs une vision de leur avenir.





Et pour aider les fans à patienter, France 2 vient de dévoiler un premier teaser de cette dernière saison, dans lequel Valérie (Isabelle Gélinas) rêve d'une scène érotique avec Renaud Lepic. Elle l'imagine rentrer dans sa douche alors qu'elle se lave, puis l'embrasser à pleine bouche. Un rêve qui vire au cauchemar pour la compagne de Denis Bouley (Bruno Salomone).