Fans de séries à l’ancienne ? Voici ce que vous avez encore le temps de vous offrir pour Noël

4 200 entrées, écrites avec autant d’érudition que d’humour, 1 000 et quelque pages de séries où Maguy est traitée avec autant de soin que Six Feet Under… Cet imposant Dictionnaire est la Bible de tout maniaque du genre, en réussissant à rassembler et résumer des décennies de création audiovisuelle. "La plus longue entrée, c’est celle de Dr Who, parce que c’est la série de science-fiction la plus longue de l’histoire", nous précise Nils C. Ahl, co-directeur de l’ouvrage qui a bien signé la moitié des entrées. Et l’une de celles qui a demandé le plus de travail, figurez-vous que c’est Buffy contre les vampires : "c’est une série de formation, très bien écrite, avec un second degré permanent qu’on ne trouve pas dans Twilight", plaide Nils C. Ahl. La nouvelle édition comprend 900 séries supplémentaires, ce qui ne va pas arranger notre addiction au petit écran.