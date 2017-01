Fauve Hautot séduite par Manuel Valls dans "On n’est pas couché" : "Vous êtes incroyable !"

Alors que les primaires de gauche approchent à grands pas, Manuel Valls était l’invité politique de l’émission On n’est pas couché ce samedi 14 janvier sur France 2. L’ancien Premier ministre a ainsi répondu aux questions de Vanessa Burgraff et Yann Moix et en a profité pour dérouler les mesures phares de son programme.





A l’issue de cette longue interview où Manuel Valls a du notamment se défendre face aux attaques de Yann Moix qui lui a reproché son revirement sur le 49.3 et durant laquelle il a également évoqué la guerre en Syrie, Laurent Ruquier a voulu détendre l’atmosphère. L’animateur a donc demandé à Fauve Hautot d’intervenir en la lançant avec un jeu de mots dont il a le secret. "Fauve Hautot, Valls avec les stars," a-t-il demandé à la danseuse et chorégraphe qui officie au sein du jury de Danse avec les Stars.