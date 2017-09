Finale de The Voice Kids : que deviennent Carla, Jane et Manuela, les anciennes gagnantes ?

Si The Voice a jusqu'ici été remporté par des talents masculins, c'est tout le contraire pour l'édition consacrée aux enfants. Le télécrochet a jusque-là sacré trois fillettes. La petite dernière, Manuela, aujourd'hui âgée de 8 ans, avait séduit le public avec sa reprise d'"Andalouse" de Kendji Girac. L'équilibre sera-t-il renversé ce samedi soir ? Antoine (équipe M. Pokora), seul garçon, aura fort à faire face aux autres finalistes que sont Leelou et Amandine (équipe Jenifer), Angelina et Cassidy (équipe Patrick Fiori) et Betyssam (équipe M. Pokora). Pour le (ou la) gagnant(e), une brillante carrière s'annonce. C'est en tout cas qu'ont vécu les trois premières gagnantes, qui ont glané la reconnaissance du public et de la profession malgré leur jeune âge. On prend de leurs nouvelles.