"Friends" bientôt adaptée en comédie musicale sur les planches de Broadway

"I'll be there for you", clamait le cultissime générique de la non moins cultissime série Friends au carrefour des années 90-2000. Si vous passez par New-York à l'automne prochain, Ros et Rachel seront bel et bien présents sur les planches de Broadway pour faire revivre la série américaine, 13 ans après son arrêt. Malheureusement pour les fans, Jennifer Aniston et David Schwimmerr, ne seront pas présents au tout nouveau casting de Friends adaptée en comédie musicale, mais Bob et Tobly Mc Smith promettent de pas faire "subir" un lifting trop profond à la série.





Spécialisés en adaptation de séries TV telles Beverly Hills 90210 ou encore de parodies, Bob et Tobly Mc Smith se réjouissent de pouvoir rendre hommage aux personnages les plus marquants de la série. "Nous voulons que tous les anciens de Friends viennent au spectacle et puissent y participer pendant une représentation ou deux, a ainsi confié Tobly au site EW. Notre premier coup de fil est d'ailleurs prévu pour l'agent de Marcel le Singe" a t-il ajouté. Les premiers billets devraient être disponibles en juin pour un début des représentations à l'automne au Triad Theater de New York.