Game of Thrones : Cersei, Daenerys, Jon Snow… et un marcheur blanc dans la nouvelle bande-annonce

La tension monte chez les fans de Game of Thrones à mesure que le 16 juillet se rapproche. En attendant la diffusion du premier épisode de la saison 7, HBO a décidé de les faire saliver un peu plus en livrant une nouvelle bande-annonce, mettant à l’écran les trois personnages dont on attend avec impatience la guerre qu’ils se livreront.





Cersei Lannister, Daenerys Targaryen et Jon Snow s’avancent avec détermination vers leur but dans ce teaser, intitulé "Longue marche". Pas grand-chose d’autre à se mettre sous la dent durant ses 90 secondes, si ce n’est la fin de la séquence, où le souffle glacé de Cersei, assise sur le trône de fer, laisse présager que l’hiver arrive enfin sur Westeros. La dernière image montre d’ailleurs l’œil bleu d’un marcheur blanc, signe que la menace venue du Nord sera plus que jamais présente cette saison.