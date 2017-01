"Game of Thrones" : George RR Martin va publier un recueil de nouvelles

Si vous êtes déçus d’apprendre qu’aucune date officielle n’a été annoncée pour la sortie du livre The Winds of Winter, ne passez pas votre chemin. Ces derniers mois, George RR Martin a visiblement pris le temps d’écrire autre chose. Une nouvelle inédite de Game Of Thrones, Book Of Swords, sortira le 10 octobre 2017 aux Etats-Unis (Edition Garder Dozois). Pygmalion, qui édite la saga du Trône de fer en France, n’a toujours pas communiqué sur ce sujet. Pour le moment, peu d’informations sont données sur le contenu de ces nouvelles mais selon le site d'Amazon, le livre contiendra "15 contes célébrant l'âge d'or des épées et de la sorcellerie, incluant une aventure se déroulant dans l'univers de ‘Game of Thrones’ et écrite par l'auteur de la saga originale".