"Game of Thrones" : les acteurs ne savent pas du tout comment la série va s'achever

C'est ce qu'assure John Bradley, qui incarne Sam dans la série de HBO, dans une interview accordée à Digital Spy. L'acteur britannique n'a aucune idée de comment l'histoire va s'achever, mais s'interroge : "C'est plutôt intéressant de réfléchir à la fin de Game of Thrones. Parce qu'on ne sait pas comment ça se termine. On ne sait pas qui gagne ou qui perd. On n'a aucune idée du type d'histoire qu'on est en train de raconter. On ne sait pas si nous sommes en train d'indiquer que les hommes mauvais triomphent si les hommes bons ne font rien. On ne sait pas, ce mystère est alimenté par tout ce que nous faisons jusqu'à présent".





Malgré tout, le comédien britannique nous fait saliver en évoquant ce qui nous attend dans les sept épisodes de la saison 7, qui débutera en juin prochain : "Il y aura bien plus de spectacle que les saisons précédentes, on pensait même que certaines séquences lues dans le script étaient infilmables." Et le compagnon de Jon Snow d'ajouter : "Chaque année c'est la même chose. On lit et on se dit qu'ils doivent vraiment se prendre la tête pour retranscrire certains passages à l'écran... Et dix mois plus tard, ils l'ont fait !"