Game of Thrones saison 7 : Ed Sheeran vient chanter dans le premier épisode et divise les fans

Fans de Game of Thrones, ne passez pas votre chemin. Ce n'est pas ici que vous lirez que untel est mort ou a été sérieusement blessé. On sait à quel point les spoilers sont un sujet sensible, en particulier quand il s'agit de la série de la plus piratée au monde - et donc sans doute la plus regardée. Dimanche était diffusé le premier épisode d'une saison 7 que les fans attendaient depuis plus d'un an. Rien d'étonnant à ce que le hashtag #GoTS7 ait été l'un des plus utilisés lundi matin même en France, certains inconditionnels n'hésitant pas à veiller pour regarder le show en pleine nuit, en simultané avec sa diffusion américaine.