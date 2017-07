"Game of Thrones" saison 7 épisode 2 : nos astuces pour ne pas se faire spoiler

Le lundi matin. Pour la plupart d'entre nous, il symbolise la fin du week-end et le premier jour de la semaine de travail. Un moment difficile, que tout le monde maudit au moment du réveil. Et encore plus depuis quelques jours, si l’on est fan de la série Game of Thrones. Depuis la sortie du premier épisode de la septième et avant dernière saison de la saga romanesque imaginée par R. R. Martin, comme à chaque fois, les fans vont devoir ruser pour ne pas se faire spoiler un événement crucial de leur série préférée, au détour d’un article sur un site d’info, d’une conversation sur Twitter ou d’un commentaire posté sur Facebook. Et d’autant plus cette année : la série phare de HBO est désormais diffusée dimanche soir aux Etats-Unis et en simultané en France dans la nuit de dimanche à lundi, à 3 heures du matin, sur OCS. Voici nos astuces pour vous aider à esquiver les spoilers.