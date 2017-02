"Game of Thrones est comme une drogue" : les acteurs ne veulent pas que la série se termine

La guerre pour le trône de Fer aura bien lieu, et elle s'annonce aussi intense que spectaculaire. Alors que la saison 7 de Game of Thrones débarque cet été pour sept "petits" épisodes, l'impatience des fans monte à mesure que la panique s'installe chez les acteurs. Dans une interview pour le site Mashable, Liam Cunningham (qui incarne Ser Davos Seaworth), a confié qu'il allait être difficile pour tout le casting de voir la série s'arrêter au terme de la saison 8.





"Je sais que nous le sentons tous sur le tournage. Vous devez encore voir le travail que nous avons fait sur la saison 7. Vous, les fans, vous avez encore deux saisons, nous, nous avons de l'avance sur vous, il ne nous reste plus que la dernière à tourner. Et nous sommes dans la position d'un accro aux drogues. Nous essayons de décrocher de cette drogue qu'est la série. Je ne me suis jamais autant investi dans un rôle avant Game of Thrones, sur une durée aussi longue. J'ai trouvé une famille, et elle va énormément me manquer", a-t-il ainsi expliqué.