"Game of Thrones" : les effets spéciaux de la saison 7 vont vous couper le souffle

Ça continue encore et encore, c'est que le début d'accord, d'accord. Drogon, Viserion et Rhaegal deviennent, saison après saison, une menace toujours plus grandissante pour Westeros et ses habitants. Et si Daenerys (Emilia Clarke) a eu beaucoup de mal à les contrôler au cours de leur développement, aujourd'hui, la Mère des Dragons, est prête à régner sur le monde de Game of Thrones avec ses trois créatures. Dans un entretien avec le site américain Screenrant, Derek Spears, superviseur des effets spéciaux de la série, a donné quelques détails sur les difficultés à rendre les dragons réalistes





"Je ne peux pas vraiment vous donner d'information sur la saison 7. HBO est vraiment sensible sur cette question, mais vous pouvez regarder la progression de la série du début à aujourd'hui, et remarquer que les choses deviennent visuellement plus impressionnantes. À chaque nouvelle saison, j'ai envie de voir ces choses grandir, encore et encore. Si vous comparez la saison 5 et la saison 6, vous verrez que les dragons ont bien grandi", raconte-t-il.