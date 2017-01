"Game of Thrones" saison 7 : pourquoi attendre si longtemps pour sept petits épisodes ?

Une autre raison, déjà évoquée, explique la diffusion tardive de la saison 7 de Game of Thrones : le tournage a débuté plus tard que prévu, à la fin de l'été, pour capter une atmosphère plus hivernale. On le sait, les Marcheurs Blancs sont aux portes de Westeros, et nos héros vont inéluctablement les affronter pour les empêcher de s'emparer du continent. En gardant le même nombre de mois de tournage, ces sept nouveaux épisodes ne pouvaient pas débarquer en avril sur HBO (et OCS en France).





David Benioff, co-showrunner de la série, confie à RadioTimes qu'ils (avec Daniel Weiss, ndlr) connaissent la fin depuis un moment, et qu'il faut du temps pour la préparer : "Daenerys arrive enfin à Westeros, Jon Snow est le roi du North et Cersei s'est emparée du Trône de Fer. Et on sait que les Marcheurs Blancs, sont là, ils les attendent. Les pièces sont sur l'échiquier, certaines ont été enlevées et nous nous rapprochons de la fin du jeu".