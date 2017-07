"Game of Thrones" saison 7 : 6 choses que vous ne saviez pas sur la comédienne Nathalie Emmanuel, alias Missandei

Après avoir été affranchie par Daenerys, Missandei devient une proche conseillère de la reine des dragons, interprétée par Emilia Clarke. Dans la vraie vie, les deux comédiennes britanniques adorent boire le thé ensemble entre deux prises en écoutant Beyoncé à fond les enceintes. Et se donner quelques petits conseils. "La première fois que j’ai dû tourner toute nue, j’étais très nerveuse et Emilia m’a rassurée", confiait-elle récemment à The Sun. "On a toutes des complexes et je ne fais pas exception. Il y a beaucoup de pudibonderie de nos jours lorsqu’on aborde la nudité mais nous ne devrions pas avoir honte de nos corps."