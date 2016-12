Piratage : voici le Top 10 des séries téléchargées illégalement en 2016

Chaque année (et comme beaucoup de ses concurrents), le site TorrentFreak établit le top 10 des séries les plus piratées de l’année. Sans surprise, la cuvée 2016 fait la part belle aux mêmes favoris que l’an dernier, Game of Thrones et The Walking Dead. D’autres classiques effectuent leur retour dans le classement, tels que The Big Bang Theory, Arrow, The Flash, Vikings et Suits. A l’exception de Vikings, dont la production est canado-irlandaise, tous les "heureux gagnants" proviennent des Etats-Unis.