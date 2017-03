Games of Thrones : l'hiver arrivera le 16 juillet

L’hiver s’abattra-t-il sur Westeros dès cet été ? Les fans de Game of Thrones auront un premier élément de réponse à partir du 16 juillet, date de diffusion du premier épisode de la saison 7 de la série. Daenerys, Jon Snow et Cersei Lannister seront de retour pour tenter de s’asseoir sur le trône de fer, en fomentant de nouveaux complots et en livrant de nouvelles batailles (du moins, on l’espère).





La chaine HBO a levé le voile sur cette information très attendue (le hashtag #GoTs7 a été le plus utilisé dans le monde sur Twitter après l’annonce) en impliquant les très nombreux fans de la série dans la révélation. Sur Facebook, une vidéo diffusée en direct montrait un bloc de glace qu’il fallait faire fondre en postant le mot "feu" dans les commentaires. Le tout jusqu’à ce que la date apparaisse. Une opération plus longue que prévue, puisqu’il a fallu plus d’une heure pour y parvenir au lieu du quart d’heure prévu, la faute à plusieurs problèmes techniques.