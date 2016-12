George Michael, premier artiste du Carpool Karaoke de James Corden

Avant de débarquer aux Etats-Unis et de devenir l'animateur du Late Late Show sur CBS, James Corden était une star en Angleterre. Héros de sa propre série, Gavin and Stacey, qui lui a valu un British Academy Television Award, l'équivalant d'un Emmy Award, et de passage dans la célèbre Doctor Who pour deux petits épisodes, le comédien et humoriste est également un homme généreux. Si son Carpool Karaoke est prisé par les plus grandes stars américaines de la chanson, c'est à l'occasion du téléthon britannique qu'il avait lancé le concept en 2011.





Et bien avant Britney Spears, Lady Gaga, Bruno Mars ou Adele, c'est George Michael qui s'était essayé à l'exercice. La pop star décédée ce dimanche 25 décembre à l'âge de 53 ans avait rejoint James Corden le temps d'un petit sketch pour le Comic Relief, une organisation caritative. Les deux reprennent des tubes du groupe Wham!, groupe que le chanteur formait avec Andrew Ridgeley de 1982 à 1986, et notamment connu pour le tube "Wake Me Up Before You Go-Go".