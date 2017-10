Gilbert Rozon accusé de harcèlement et agression sexuelle : M6 suspend "La France a un incroyable talent"

Des décisions qui interviennent après que neuf personnes ont osé témoigner contre lui. Entrepreneures, animatrices, réalisatrices... Elles ont parlé au Devoir après un premier témoignage de la réalisatrice Lyne Charlebois qui répondait au hashtag #metoo ("moi aussi"). Elle y parlait de "Weinstein québécois" sans nommer son agresseur présumé. "Je n'ai jamais pensé à dénoncer ou à porter plainte. Dans ma tête, je savais que c'était un viol mais je me demandais si j'avais fait quelque chose de pas correct. Je me trouvais vraiment niaiseuse", raconte-t-elle à propos de cette soirée de 1982. Geneviève Allard dit avoir vécu la même chose, 34 ans plus tard. "Elle dit s'être endormie à côté de lui et s'être réveillée en se rendant compte qu'il était en train de la pénétrer", peut-on lire.