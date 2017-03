"Grey’s Anatomy" : après son départ, la comédienne Sara Ramirez a fait un émouvant coming-out

Ses rondeurs ont fait craquer plus d’un fan de Grey’s Anatomy. Depuis la saison 2, en 2006, la comédienne mexicaine Sara Ramirez interprétait Callie Torres, chirurgienne orthopédique qui après s’être mariée avec son collègue, George O’Malley, va découvrir sa bisexualité et roucouler successivement avec le docteur Eric Hahn et le docteur Arizona Robbins. Séparée de cette dernière, elle aura une petite fille Sofia avec le beau Mark… avant de retrouver son ex-compagne. Puis de s’en séparer de nouveau lors de la saison 11.





A l’issue de la 12e, dont le dernier épisode a été diffusé mercredi soir sur TF1, Callie quitte le Grey Sloan Memorial de Seattle pour s’installer à New York avec Penny, sa nouvelle compagne, mais aussi la petite Sofia dont Arizona a finalement consenti à lui laisser la garde. Si longtemps les téléspectateurs ont pensé qu'il s'agissait d'une pure fiction, la vraie vie de Sara Ramirez ressemblait en réalité beaucoup à celle de Sara.