"Grey’s Anatomy" : deux téléspectatrices atteintes d’un cancer du sein sauvées par la saison 13 ?

C’est l’une des séries les plus endurantes de la télé américaine. Fidèle au poste depuis la première saison, Ellen Pompeo, alias Meredith Grey, savoure ce succès longue durée. "Personne n’est capable d’expliquer comment notre petit soap opera parvient à toujours faire d’aussi grosses audiences", souligne la comédienne dans une interview accordée à Variety. "Moi je crois avant tout qu’il compte dans la vie des gens. Partout où je vois, les gens me racontent des histoires touchants, ils ont des larmes dans les yeux et ils veulent m’enlacer, autant que si la série venait de commencer."





Ellen Pompeo révèle même à Variety une histoire incroyable. Fin mars, elle a en effet reçu deux emails de téléspectatrices suite à un épisode de la saison 13 au cours duquel la mère du personnage de Maggie découvre qu'elle a un cancer du sein. "Elle m’ont dit qu’après avoir détecté une inflammation au niveau de leur poitrine, leur médecin avait écarté l’hypothèse d’un cancer. Suite à la diffusion de l’épisode, elles ont demandé un deuxième diagnostic qui a effectivement dépisté la maladie. Aujourd’hui il y a de bonnes chances qu’elles s’en sortent parce qu’elles ont été traitées assez tôt et c’est grâce à Grey’s Anatomy !".