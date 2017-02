"Grey's Anatomy" reviendra pour une 14e saison

Valeur sûre du petit écran américain, Grey's Anatomy devrait le rester encore quelques années. ABC en effet vient de commander une saison 14 à la série médicale de Shonda Rhimes, alors que la treizième est en cours de diffusion aux Etats-Unis. Meredith Grey (Ellen Pompeo), Alex Karev (Justin Chambers) et le reste des personnages vont donc continuer d'arpenter les couloirs du Grey Sloan Memorial Hospital.





Une décision loin d'être étonnante : Grey's Anatomy continue de cartonner sur le petit écran américain et ne sent pas le poids de l'âge. La saison 13, dont l'épisode 13 est diffusé ce jeudi 16 février, se permet même de faire de meilleures audiences que la précédente avec 8,23 millions de téléspectateurs en moyenne pour les 12 premiers épisodes. Pour Channing Dungey, présidente de la chaîne américaine, ce renouvellement était une évidence : "Cette série continue de mettre les fans à cran, ils en veulent plus. Je suis excitée de la ramener une année de plus et de voir à nouveau de nombreux moments inoubliables".