Amende du CSA contre TPMP : "La production industrielle de l’homophobie à la télé est enfin sanctionnée", réagit Aides

Dans un communiqué publié quelques minutes après l'annonce du CSA, la chaîne C8 a de son côté dénoncé un "traitement inéquitable et discriminatoire" et annoncé son intention de déposer un recours. Elle ajoute avoir "présenté au CSA de nombreuses séquences problématiques sur d'autres télévisions ou radios au cours des dernières semaines".





Une déclaration qui n'a pas manqué de faire rire Christian Andreo. "Si C8 veut lancer un grand observatoire de l‘homophobie et des discriminations, je pense que tout le monde en sera ravi." Et d'ajouter plus sérieusement : "En même temps ce n’est pas parce que certains passent à travers les mailles du filet qu’il ne faut pas sanctionner ceux qui se font prendre la main dans le pot de confiture".





Cyril Hanouna a réagi sur Twitter rappelant simplement que l'émission serait à l'antenne le 1er septembre prochain. Christian Andreo assure qu'il restera vigilant sur ce qui se dit dans TPMP. "Ça ne me pose pas de problème de voir Cyril Hanouna à la télévision tant qu’il s’en prend pas aux gays, aux femmes et plus globalement aux minorités, indique-t-il. A la place il pourrait faire passer des messages de paix et d’intégration".