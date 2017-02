"Harry Potter et les reliques de la mort, partie 1" ce soir sur TF1 : 5 choses que vous ne saviez (peut-être) pas sur la saga

J.K. Rowling a toujours voulu devenir écrivain. Mais pour écrire, encore faut-il avoir une bonne idée. Et c'est souvent dans les moments les plus incongrus que les meilleures surgissent. La suite, c'est l'auteur qui la raconte dans une interview à Urbanette : "En 1990, mon petit ami de l'époque et moi avons décidé de prendre un appartement ensemble et de nous installer à Manchester. On partait en recherche d'appartements de temps en temps. Après un week-end de recherches, j'ai pris le train toute seule pour aller à Londres", se souvient-elle. Le train est alors retardé et c'est là que "l'idée d'Harry Potter m'est venue en tête". Elle se rappelle qu'elle n'avait pas de stylo et était "trop timide pour en demander un aux passagers, ce qui [l']a frustrée à l'époque". "Mais quand j'y repense, c'était la meilleure chose pour moi. J'ai eu quatre heures pleines dans le train pour penser à toutes les idées pour le livre", poursuit-elle. L'histoire ne dit pas si l'équivalent britannique de la SNCF l'a indemnisée pour ce retard ô combien salvateur.