"Hawaii Five-0" : Daniel Dae Kim et Grace Park ne sont pas aussi bien payés que les acteurs blancs, ils quittent la série

De son côté, un porte-parole de CBS également exprimé : "Nous apprécions vraiment les énormes talents de Daniel et Grace, l'excellence professionnelle et l''esprit aloha' qu'ils ont apporté à chacun de nos 168 épisodes. Ils nous ont aidés à construire un passionnant nouveau Hawaï Five-0, et nous leur souhaitons le meilleur et les plus grands succès dans leurs chapitres suivants.". Daniel Dae Kim et Grace Park faisaient partie du casting depuis le lancement de la série, et leur disparition sera expliquée dans le premier épisode de la saison 8, diffusé le 29 septembre prochain aux Etats-Unis.