"Homeland" : Brody (Damian Lewis) de retour ? Pas tout à fait...

Homeland revient le 15 janvier prochain, et l'intrigue se déroulera sur le sol américain, pendant l'élection présidentielle, entre le jour des votes et l'investiture. Deux mois d'instabilité qui vont faire des Etats-Unis une cible de choix. Carrie n'est plus agent de la CIA - depuis la saison 5, déjà - et travaille dans une organisation qui vient en aide aux musulmans qui vivent à New York. Elle trouvera peut-être une aliée de choix avec Elizabeth Keane, la nouvelle présidente (incarnée par Elizabeth Marvel).