"Homeland" : on a regardé le premier épisode de la saison 6

Dans une interview accordée au Hollywood Reporter, Gansa confie qu'il a peur qu'Homeland perde en pertinence après ça, mais rappelle qu'il ne s'agit que d'une fiction. Une histoire qui voit Carrie revenir sur le sol américain après Berlin (saison 5) et le Pakistan (saison 4). Elle n'est plus espionne et passe le plus clair de son temps à rendre visite à Peter Quinn à l'hôpital, dont les fonctions motrices et intellectuelles sont grandement diminuées après l'attaque au gaz dont il a été victime à Berlin. Cette intrigue occupe une grande partie de ce premier épisode et il ne passionne pas vraiment. Quinn est sur les nerfs, Carrie ne comprend pas pourquoi, et Quinn est d'autant plus énervé.





De mauvaises fréquentations le sortent de l'hôpital et il se fait détrousser dans un bordel, avant que Carrie ne le retrouve. A la fin de l'épisode, il vit dans un appartement qui appartient à l'ancienne espionne de la CIA. Voilà. Fort heureusement, le reste de l'épisode relève le niveau, avec la première apparition d'Elizabeth Keane, la présidente élue des Etats-Unis, et Dar Adar commence ses manigances dans le dos de Saul avec le General Jamie McClendon (un nouveau personnage incarné par Robert Knepper.