Il vient de marquer l'histoire des jeux télé : qui est Christian, le candidat recordman éliminé dans les "12 coups de midi"

Né en 1964 à Anthony, Christian a été diagnostiqué EIP (Enfant Intellectuellement Précoce) dès l’enfance. Après avoir sauté deux classes, le jeune surdoué arrête l’école à 15 ans pour donner des leçons de jeux, tels que le scrabble et les échecs, et participer, quelques années plus tard, à son premier jeu télévisé, "Des chiffres et des lettres".





Après être devenu le premier candidat de l’émission de Laurent Romejko à remporter les trois épreuves, le jeune homme suit sa femme et devient père au foyer de deux petits garçons, Clément et Robin. Après leur séparation, Christian décide de rester avec les deux enfants dans l’Ain. Bénéficiaire du RSA, il décide quelques années plus tard de tenter l’aventure des "12 coups de midi", afin de rendre hommage à sa mère récemment décédée, qui était une grande fan du programme de TF1.