Jean-Luc Mélenchon s’en prend à "C à vous" sur Twitter : "un traquenard parfumé mais puant"

Mais quelle mouche l’a piqué ? Lundi soir, Jean-Luc Mélenchon était l’invité d’Anne-Sophie Lapix et son équipe sur le plateau de C à vous, sur France 5. L’occasion pour le candidat de La France Insoumise de défendre son livre-programme avec la verve qui le caractérise. On pense notamment à son échange tendu avec le journaliste Patrick Cohen suite à la diffusion d’un montage reprenant de multiples séquences de sa carrière politique où on le voit se plaindre des divisions qui font perdre la gauche. Mais aussi à une série d’archives de ses coups de gueule légendaires.





"Je vous remercie d’avoir mis en avant les aspects qui peuvent être intéressants dans un personnage. Je suis très content, ça me fait plaisir", lancera-t-il en fin d’émission à Anne-Sophie Lapix. "Non, pensez-vous, c’est très agréable de vous voir ressortir tout ça". Reste que l’émission aura ainsi été ponctué de nombreux sourires, notamment lorsque l’ancien sénateur socialiste déplorera, avec humour, qu’on lui ait offert un sac de produits de beauté avant le début de l’émission.





Autant dire que de nombreux internautes ont été surpris de le voir poster, quelques heures après, ce tweet laconique :